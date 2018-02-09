Mazda CX-5 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 145 тыс. км Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Описание

Продаю. В отличном состоянии. Один хозяин. В ДТП не была. Пробег реальный. Все ТО у офиц. дилера. В подарок видеорегистратор. Коврики резиновые и тканевые. Приобретена в салоне в 2014 году. В авто никогда не курили.