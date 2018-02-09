Mazda CX-5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Юлия
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Описание
Продаю. В отличном состоянии. Один хозяин. В ДТП не была. Пробег реальный. Все ТО у офиц. дилера. В подарок видеорегистратор. Коврики резиновые и тканевые. Приобретена в салоне в 2014 году. В авто никогда не курили.
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