Mazda CX-5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Описание

Продаю. В отличном состоянии. Один хозяин. В ДТП не была. Пробег реальный. Все ТО у офиц. дилера. В подарок видеорегистратор. Коврики резиновые и тканевые. Приобретена в салоне в 2014 году. В авто никогда не курили.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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