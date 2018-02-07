Mazda CX-5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. Два комплекта колёс на дисках (зима-лето). Сигнализация с автозапуском.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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