Mazda CX-5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии. Два комплекта колёс на дисках (зима-лето). Сигнализация с автозапуском.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.