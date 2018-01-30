Mazda CX-5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 24 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля. Я один единственный хозяин. Полная комплектация кроме кожи. Дополнительных функций на сумму 28800 рублей. Покупал в автосалоне 23.04.2016 году за наличный расчёт, по ПТС выпуск 28.12.2015 года. Авто на гарантии, второе ТО прошел 23.01.2018 г. Автомобиль не билось и не красилась и слава богу. К авто прилагается: зимняя и летняя резина оба комплекта новые: Два чип ключа: двухсторонняя сигнализация (Шерхан): зимние и летние коврики: коврик багажника. Все остальные вами интересующиеся вопросы можете задать по телефону. Без какого-либо торга. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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