Mazda CX-5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 24 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового автомобиля. Я один единственный хозяин. Полная комплектация кроме кожи. Дополнительных функций на сумму 28800 рублей. Покупал в автосалоне 23.04.2016 году за наличный расчёт, по ПТС выпуск 28.12.2015 года. Авто на гарантии, второе ТО прошел 23.01.2018 г. Автомобиль не билось и не красилась и слава богу. К авто прилагается: зимняя и летняя резина оба комплекта новые: Два чип ключа: двухсторонняя сигнализация (Шерхан): зимние и летние коврики: коврик багажника. Все остальные вами интересующиеся вопросы можете задать по телефону. Без какого-либо торга. Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.