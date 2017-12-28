Mazda CX-5 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 140 тыс. км Цена: 980 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, бережная эксплуатация, не бит и не крашен. Обмен не предлагать. Торг.