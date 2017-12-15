Mazda CX-5

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 8,9 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 56-87-55

Описание

Автомобиль приобретён новым в автосалоне Мазда в городе Ставрополь в марте 2017 года за наличный расчёт. Крашеных элементов нет. Состояние нового автомобиля по всем параметрам. Оригинальный пробег. Один хозяин, одна запись в ПТС. Два ключа. Новая зимняя резина.
Комплектация Active+: камера заднего вида, светодиодные адаптивные фары головного света, двузонный климат-контроль, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, мультимедиа-система с цветным дисплеем, USB, Bluetooth, круиз-контроль, датчики света и дождя, запуск с кнопки, электронный стояночный тормоз и многое другое. Дополнительно установлена сигнлизация с автозапуском, заклеена бронепленкой передняя часть автомобиля, установлена защита картера.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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