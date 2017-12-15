Mazda CX-5 Дата публикации: 19.12.17 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 8,9 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 56-87-55

Описание

Автомобиль приобретён новым в автосалоне Мазда в городе Ставрополь в марте 2017 года за наличный расчёт. Крашеных элементов нет. Состояние нового автомобиля по всем параметрам. Оригинальный пробег. Один хозяин, одна запись в ПТС. Два ключа. Новая зимняя резина.

Комплектация Active+: камера заднего вида, светодиодные адаптивные фары головного света, двузонный климат-контроль, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, мультимедиа-система с цветным дисплеем, USB, Bluetooth, круиз-контроль, датчики света и дождя, запуск с кнопки, электронный стояночный тормоз и многое другое. Дополнительно установлена сигнлизация с автозапуском, заклеена бронепленкой передняя часть автомобиля, установлена защита картера.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.