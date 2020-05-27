Mazda Bongo Friendee

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Старая Станица, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаётся микроавтобус в хорошем состоянии, конструктор, автомобиль для семейного, комфортного отдыха. По документам 130 л. с., все замены производили своевременно, два комплекта резины. Задний мост подулючаемый LSD. На вопросы отвечу по телефону 89183125379, 89384078425.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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