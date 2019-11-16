Mazda Bongo Дата публикации: 16.11.19 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 100 тыс. км Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии , один хозяин . Двигатель обслужен : замена ГРМ , масло , фильтров , антифриз . Новое : радиатор , аккумулятор , свечи накала . Резина в отличном состоянии , грузовая , есть и зимняя ( шипованная , все шесть колес ) , но за отдельную плату ( сам покупал отдельно , отдам дешевле ) , машина сел и поехал работать . В названии объявления у меня написано : Термобудка , но машина рефрижератор ( - 30 , + 30 ), установка на обслуживании , все работает , немного надо доделать , НЕ ДОРОГО ( самое дорогое уже куплено ) , расскажу по телефону . Торг есть ( по ценам сравнивал с другими , у меня цена адекватная ) . Рассмотрю обмен на легковой автомобиль дешевле с Вашей доплатой ( правый руль в том числе ) , можно под небольшой ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .