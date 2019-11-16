Mazda Bongo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Машина в прекрасном состоянии , один хозяин . Двигатель обслужен : замена ГРМ , масло , фильтров , антифриз . Новое : радиатор , аккумулятор , свечи накала . Резина в отличном состоянии , грузовая , есть и зимняя ( шипованная , все шесть колес ) , но за отдельную плату ( сам покупал отдельно , отдам дешевле ) , машина сел и поехал работать . В названии объявления у меня написано : Термобудка , но машина рефрижератор ( - 30 , + 30 ), установка на обслуживании , все работает , немного надо доделать , НЕ ДОРОГО ( самое дорогое уже куплено ) , расскажу по телефону . Торг есть ( по ценам сравнивал с другими , у меня цена адекватная ) . Рассмотрю обмен на легковой автомобиль дешевле с Вашей доплатой ( правый руль в том числе ) , можно под небольшой ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .
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