Mazda Bongo Дата публикации: 3.08.19 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 250 тыс. км Цена: 338 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

С 2008 г. в РФ , один хозяин , очень редкая и аккуратная эксплуатация , местная ( по ПТС я не хозяин , с документами все в порядке , оформление в ГАИ ОБЯЗАТЕЛЬНО , если надо , то поеду в ГАИ , время свободное имеется) . Машина не бита ( были небольшие примятости , есть фото ), подкрашивалась нижняя часть , которая темнее , светлая часть не крашена , есть толщиномер , дам воспользоваться . ГНИЛЬЯ НЕТ . Двигатель , ходовка в отличном состоянии , вложения не требуются , обслужен . Двигатель стоит с пробегом в 120 000 км , работает идеально ( отметка в ПТС стоит ). Кондиционер пока не работает , компрессор куплен , отдам с машиной . Все работы , которые на фото , делались в апреле - мае ( естественно этого года ) , мной лично , поэтому про машину могу рассказать много и честно , если что-то на фото не понятно , лучше спросите , все объясню , для чего я это делал . На все интересующие вопросы с удовольствием отвечу на сайте или ватсап , и там и там бываю часто . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль , нужна легковая машина , предпочтение правый руль . Если устроит Ваша машина , то могу значительно подвинуться в цене , но можно и под ремонт , обмен даже больше устраивает , чем продажа . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . Цена довольно таки адекватная для полного привода , поэтому ТОРГ МИНИМАЛЬНЫЙ .