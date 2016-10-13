Mazda Bongo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 338 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

С 2008 г. в РФ , один хозяин , очень редкая и аккуратная эксплуатация , местная ( по ПТС я не хозяин , с документами все в порядке , оформление в ГАИ ОБЯЗАТЕЛЬНО , если надо , то поеду в ГАИ , время свободное имеется) . Машина не бита ( были небольшие примятости , есть фото ), подкрашивалась нижняя часть , которая темнее , светлая часть не крашена , есть толщиномер , дам воспользоваться . ГНИЛЬЯ НЕТ . Двигатель , ходовка в отличном состоянии , вложения не требуются , обслужен . Двигатель стоит с пробегом в 120 000 км , работает идеально ( отметка в ПТС стоит ). Кондиционер пока не работает , компрессор куплен , отдам с машиной . Все работы , которые на фото , делались в апреле - мае ( естественно этого года ) , мной лично , поэтому про машину могу рассказать много и честно , если что-то на фото не понятно , лучше спросите , все объясню , для чего я это делал . На все интересующие вопросы с удовольствием отвечу на сайте или ватсап , и там и там бываю часто . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль , нужна легковая машина , предпочтение правый руль . Если устроит Ваша машина , то могу значительно подвинуться в цене , но можно и под ремонт , обмен даже больше устраивает , чем продажа . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . Цена довольно таки адекватная для полного привода , поэтому ТОРГ МИНИМАЛЬНЫЙ .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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