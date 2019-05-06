Mazda Bongo Дата публикации: 20.05.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 250 тыс. км Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

С 2008 г. в РФ , один хозяин , местная ( по ПТС я не хозяин , с документами все в порядке , оформление в ГАИ ОБЯЗАТЕЛЬНО , если надо , то поеду в ГАИ ) . Подключаемый полный привод , плюс понижайка . Машина не бита , подкрашивалась нижняя часть , которая темнее , светлая часть не крашена , есть толщиномер , дам воспользоваться . Автомобиль в прекрасном состоянии , обслужен . Все работы , которые на фото , делались в апреле - мае ( естественно этого года ) , мной лично , поэтому про машину могу рассказать много . Машина продается дорого , на все интересующие вопросы с удовольствием отвечу на сайте или ватсап , и там и там бываю часто . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт .