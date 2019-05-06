Mazda Bongo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
С 2008 г. в РФ , один хозяин , местная ( по ПТС я не хозяин , с документами все в порядке , оформление в ГАИ ОБЯЗАТЕЛЬНО , если надо , то поеду в ГАИ ) . Подключаемый полный привод , плюс понижайка . Машина не бита , подкрашивалась нижняя часть , которая темнее , светлая часть не крашена , есть толщиномер , дам воспользоваться . Автомобиль в прекрасном состоянии , обслужен . Все работы , которые на фото , делались в апреле - мае ( естественно этого года ) , мной лично , поэтому про машину могу рассказать много . Машина продается дорого , на все интересующие вопросы с удовольствием отвечу на сайте или ватсап , и там и там бываю часто . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт .
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