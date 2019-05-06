Mazda Bongo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 217 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Постараюсь покороче и честно , что- то не понятно , звоните . Выменял несколько месяцев назад , до этого пересмотрел кучу автобусов ( давно хотел себе купить , раньше автобус был , сгнил ) , основными критериями для меня было это : что бы была не гнилая и как можно меньше хозяев , ну и желательно , местная . По документам : в ПТС два хозяина ( я на себя , пока , не оформлял ) , на учете в Армавире , хозяин здесь же , ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО , я даже буду рад , если поедем в ГАИ ( время свободное имеется ), с документами все в порядке , кто хочет покататься , не оформляя , не звоните . За месяц не продам , оформлю на себя , есть договоренность с хозяином . Гнилья - НЕТ , двигатель , ходовка , коробка - ОТЛИЧНО . Вложения небольшие имеются ( в основном - расходники ) , делаю машины сам , поэтому все расскажу и покажу . Салон не идеал , но в хорошем состоянии . Самое не приятное , это внешний вид ( для меня внешний вид не имел никакого значения , хотя в планах было покрасить ) . Аккумулятор новый , колеса отличные ( грузовые ) . Кстати , для тех кто не знает: кузова на этих машинах немного могут отличаться . На моей : сдвижные двери с двух сторон , в багажном отсеке нет колесных арок , пол ровный , колеса спарка , усиленные рессоры , АКПП грузовая и т. д. Теперь самое главное : если она такая хорошая , то почему продаю ? Причина продажи НЕ В МАШИНЕ , машина понравилась , причина в другом ( кому интересно , то отвечу по телефону ) . Все , остальные вопросы по телефону . Торг есть , но небольшой . Обмен мне тоже интересен на любой легковой автомобиль ( правый руль в том числе ) , но обязательно с Вашей доплатой не меньше 50 000 р. ( чем больше доплата , тем лучше ), можно слегка под ремонт , за эту машину отдал легковушку , теперь опять меняю на легковушку , вот так бывает . Всем удачи !

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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