Mazda Bongo Дата публикации: 6.05.19 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 217 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Постараюсь покороче и честно , что- то не понятно , звоните . Выменял несколько месяцев назад , до этого пересмотрел кучу автобусов ( давно хотел себе купить , раньше автобус был , сгнил ) , основными критериями для меня было это : что бы была не гнилая и как можно меньше хозяев , ну и желательно , местная . По документам : в ПТС два хозяина ( я на себя , пока , не оформлял ) , на учете в Армавире , хозяин здесь же , ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО , я даже буду рад , если поедем в ГАИ ( время свободное имеется ), с документами все в порядке , кто хочет покататься , не оформляя , не звоните . За месяц не продам , оформлю на себя , есть договоренность с хозяином . Гнилья - НЕТ , двигатель , ходовка , коробка - ОТЛИЧНО . Вложения небольшие имеются ( в основном - расходники ) , делаю машины сам , поэтому все расскажу и покажу . Салон не идеал , но в хорошем состоянии . Самое не приятное , это внешний вид ( для меня внешний вид не имел никакого значения , хотя в планах было покрасить ) . Аккумулятор новый , колеса отличные ( грузовые ) . Кстати , для тех кто не знает: кузова на этих машинах немного могут отличаться . На моей : сдвижные двери с двух сторон , в багажном отсеке нет колесных арок , пол ровный , колеса спарка , усиленные рессоры , АКПП грузовая и т. д. Теперь самое главное : если она такая хорошая , то почему продаю ? Причина продажи НЕ В МАШИНЕ , машина понравилась , причина в другом ( кому интересно , то отвечу по телефону ) . Все , остальные вопросы по телефону . Торг есть , но небольшой . Обмен мне тоже интересен на любой легковой автомобиль ( правый руль в том числе ) , но обязательно с Вашей доплатой не меньше 50 000 р. ( чем больше доплата , тем лучше ), можно слегка под ремонт , за эту машину отдал легковушку , теперь опять меняю на легковушку , вот так бывает . Всем удачи !