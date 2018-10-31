Mazda Bongo Дата публикации: 31.10.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 230 тыс. км Цена: 264 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Внешний вид : на троечку , особо не трусились , есть царапины , вмятины , притертости , естественно подкрашивалась . НЕ ГНИЛАЯ , даже и близко ничего нету . Обработана везде где можно было достать . Салон : на четверку , сиденья , панель - все целое . Немного потерли багажное отделение рыбацкими снастями . Теперь что касается тех. состояния : на ПЯТЬ С ПЛЮСОМ . Все что в машине стоит с завода , все работает : двигатель , коробка , раздатка , электрика , кондиционер - ВСЕ РАБОТАЕТ . Масло от замены до замены , нигде никаких подтеков и соплей , все сухо и чисто . На фото , где сфотографированно днище , кажется что все в масле , смотрим внимательней , это я перед осенью , зимой промазал все шарнирные соединения . Еще раз повторю , соплей никаких нет . Совсем немного тарахтит ходовка , "немного" - это значит , что в одном конкретном месте , а не вся гремит как погремушка , в моей машине ехать приятно . Кто ищет себе такую машину , приезжайте , смотрите , она стоит внимания . Таких машин ( бензин , раздатка , механика ) очень мало , поэтому торг будет совсем никакой , спешки в продаже нет , а вот обмен интересует довольно - таки сильно . Нужна любая машина до 150 000 р. с Вашей доплатой . Собственно это и причина продажи - деньги нужны . Предложения по обмену желательно присылать на почту , или Ватсап , не всегда могу ответить . Всем удачи !!!!!