Mazda Biante
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продаётся автомобиль Мазда-Бианте 2013 г. в. бензин. Привезён в Россию в августе 2016 г. Салон: две печки, кондиционер, задние двери с доводкой, камера заднего вида. Дополнительно комплект летней резины на дисках. Обмен не предлагать.
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