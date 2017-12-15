Mazda Biante Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 94 тыс. км Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продаётся автомобиль Мазда-Бианте 2013 г. в. бензин. Привезён в Россию в августе 2016 г. Салон: две печки, кондиционер, задние двери с доводкой, камера заднего вида. Дополнительно комплект летней резины на дисках. Обмен не предлагать.