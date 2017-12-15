Mazda Biante

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продаётся автомобиль Мазда-Бианте 2013 г. в. бензин. Привезён в Россию в августе 2016 г. Салон: две печки, кондиционер, задние двери с доводкой, камера заднего вида. Дополнительно комплект летней резины на дисках. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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