Mazda Axela
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юрий
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в хорошем тех. состоянии....Желательно ремонт или замена гидроусилителя руля...
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