Mazda Axela Дата публикации: 28.10.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 230 тыс. км Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем тех. состоянии....Желательно ремонт или замена гидроусилителя руля...