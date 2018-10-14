Mazda Axela

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем тех. состоянии....Желательно ремонт или замена гидроусилителя руля...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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