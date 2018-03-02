Mazda Atenza
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Всеслав
Телефон:
Описание
Вложений не нужно. Торг минимальный у машины. На полном ходу, все вопросы по телефону. Состояние на фотографиях.
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