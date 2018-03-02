Mazda Atenza Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 190 тыс. км Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Всеслав Телефон:

Описание

Вложений не нужно. Торг минимальный у машины. На полном ходу, все вопросы по телефону. Состояние на фотографиях.