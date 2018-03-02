Mazda Atenza

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Всеслав

Телефон:

Описание

Вложений не нужно. Торг минимальный у машины. На полном ходу, все вопросы по телефону. Состояние на фотографиях.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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