Mazda 626
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 187,5 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Тихая Журавка, Ростовская область
Имя: Алексей
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Европейская сборка (Германия) авто находится в воронежской области вопросы по телефону торг.
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