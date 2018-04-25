Mazda 626

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 187,5 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Тихая Журавка, Ростовская область

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Европейская сборка (Германия) авто находится в воронежской области вопросы по телефону торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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