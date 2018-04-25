Европейская сборка (Германия) авто находится в воронежской области вопросы по телефону торг.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Имя: Алексей

Цена: 155 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1997

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