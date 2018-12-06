Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 46 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Состояние - после ДТП. Автомобиль полностью на ходу, проблемы с управлением и прочими вопросами ходовой части - полностью отсутствуют. Двигатель, радиатор и основные детали автомобиля полностью целые. Подушки не сработали.
Автомобиль полностью в родном окрасе (ни разу не ремонтировался, так как в этом не было никакой необходимости). На данный момент есть повреждения под замену переднего правого крыла, капота, фары правой и некоторые мелкие части внутри правой части. Дверь целая (небольшие царапины). При осмотре все увидите.
Противотуманная фара правая целая (отдам при покупке).
Обслуживался своеевременно. Двигатель обкатан. Расход топлива аи95 по городу - 10 литров на сотню.
Автомобиль оснащен: датчик света, датчик дождя, кнопка Start/Stop, парктроники (передние и задние), без ключевой доступ, 2- зонный климат контроль, под рулевые лепестки, круиз- контроль, 9 аудио колонок, датчик давления в шинах, голосовое управление мультимедиа, Bluetooth, 2 usb, слот для microSD, салонное зеркало заднего вида с авто затемнением. АКПП с тип- трониником и спорт- режимом, галогенные фары с омывателями и противотуманки, 6 подушек, подогрев сидений, боковых зеркал. АВТОМОБИЛЬ НА ГАРАНТИИ!!!!!!! Сервисная книжка.
Реальный торг уместен. Вопросы обмена и прочие неподходящие - просьба не задавать. Своевременное обслуживание.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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