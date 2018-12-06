Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 46 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Состояние - после ДТП. Автомобиль полностью на ходу, проблемы с управлением и прочими вопросами ходовой части - полностью отсутствуют. Двигатель, радиатор и основные детали автомобиля полностью целые. Подушки не сработали.
Автомобиль полностью в родном окрасе (ни разу не ремонтировался, так как в этом не было никакой необходимости). На данный момент есть повреждения под замену переднего правого крыла, капота, фары правой и некоторые мелкие части внутри правой части. Дверь целая (небольшие царапины). При осмотре все увидите.
Противотуманная фара правая целая (отдам при покупке).
Обслуживался своеевременно. Двигатель обкатан. Расход топлива аи95 по городу - 10 литров на сотню.
Автомобиль оснащен: датчик света, датчик дождя, кнопка Start/Stop, парктроники (передние и задние), без ключевой доступ, 2- зонный климат контроль, под рулевые лепестки, круиз- контроль, 9 аудио колонок, датчик давления в шинах, голосовое управление мультимедиа, Bluetooth, 2 usb, слот для microSD, салонное зеркало заднего вида с авто затемнением. АКПП с тип- трониником и спорт- режимом, галогенные фары с омывателями и противотуманки, 6 подушек, подогрев сидений, боковых зеркал. АВТОМОБИЛЬ НА ГАРАНТИИ!!!!!!! Сервисная книжка.
Реальный торг уместен. Вопросы обмена и прочие неподходящие - просьба не задавать. Своевременное обслуживание.
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