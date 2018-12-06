Mazda 6 Дата публикации: 18.12.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 46 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Состояние - после ДТП. Автомобиль полностью на ходу, проблемы с управлением и прочими вопросами ходовой части - полностью отсутствуют. Двигатель, радиатор и основные детали автомобиля полностью целые. Подушки не сработали.

Автомобиль полностью в родном окрасе (ни разу не ремонтировался, так как в этом не было никакой необходимости). На данный момент есть повреждения под замену переднего правого крыла, капота, фары правой и некоторые мелкие части внутри правой части. Дверь целая (небольшие царапины). При осмотре все увидите.

Противотуманная фара правая целая (отдам при покупке).

Обслуживался своеевременно. Двигатель обкатан. Расход топлива аи95 по городу - 10 литров на сотню.

Автомобиль оснащен: датчик света, датчик дождя, кнопка Start/Stop, парктроники (передние и задние), без ключевой доступ, 2- зонный климат контроль, под рулевые лепестки, круиз- контроль, 9 аудио колонок, датчик давления в шинах, голосовое управление мультимедиа, Bluetooth, 2 usb, слот для microSD, салонное зеркало заднего вида с авто затемнением. АКПП с тип- трониником и спорт- режимом, галогенные фары с омывателями и противотуманки, 6 подушек, подогрев сидений, боковых зеркал. АВТОМОБИЛЬ НА ГАРАНТИИ!!!!!!! Сервисная книжка.

Реальный торг уместен. Вопросы обмена и прочие неподходящие - просьба не задавать. Своевременное обслуживание.