Mazda 6 Дата публикации: 5.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 201 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1999 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Легкосплавные диски Люк Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Без дтп. Без вложений. В максимальной комплектации.