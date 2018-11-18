Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 201 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1999 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Без дтп. Без вложений. В максимальной комплектации.
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