Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 201 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1999 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Без дтп. Без вложений. В максимальной комплектации.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda 6

Mazda 6

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

780 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 39,925 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1350 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

890 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda 6

Opel Astra

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

285 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 179 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 211,944 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

245 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале