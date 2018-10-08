Mazda 6 Дата публикации: 28.10.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 175 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Я собственник ,в моем владении 6-ой год ,п-во декабрь 2004,ПТС 2005г.ПТС оригинал,юридически чистая(без залогов,долгов,ограничений).Сборка Япония.Состояние авто хорошее,есть недочеты по кузову(арка правая,задний бампер ,повреждения не критичны,времени нет сделать,скину на ремонт) .Машина местная.Богатая комплектация: подогрев сидений,электропривод зеркал с подогревом,электро стеклоподъемники,климат контроль, круиз контроль, мульти-руль с регулировкой по наклону и вылету,хорошая штатная аудиосистема,системы стабилизации ABC,DSC,ESP ,8 подушек безопасности,иммобилайзер,сигнализация шерхан собратной связью ,установлен мультилок на коробку передач ,как доп. защита против угона ,тонировка, 3 комплекта ключей,бензин 92,масло не ест,расходники менялись вовремя(недавно поменян антифриз п-во японии) все детали в машине оригинал ,ходовая не стучит,двигатель как часики, салон в хорошем состоянии, не затертый.Автомобиль полностью обслужен и исправен,езжу каждый день.Штатная запаска, домкрат,баллоники,аптечка,огнетушитель,знак аварийки,расходнники прилогаются,карта техосмотра на год свежая.Торг реальному покупателю у капота .