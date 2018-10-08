Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Я собственник ,в моем владении 6-ой год ,п-во декабрь 2004,ПТС 2005г.ПТС оригинал,юридически чистая(без залогов,долгов,ограничений).Сборка Япония.Состояние авто хорошее,есть недочеты по кузову(арка правая,задний бампер ,повреждения не критичны,времени нет сделать,скину на ремонт) .Машина местная.Богатая комплектация: подогрев сидений,электропривод зеркал с подогревом,электро стеклоподъемники,климат контроль, круиз контроль, мульти-руль с регулировкой по наклону и вылету,хорошая штатная аудиосистема,системы стабилизации ABC,DSC,ESP ,8 подушек безопасности,иммобилайзер,сигнализация шерхан собратной связью ,установлен мультилок на коробку передач ,как доп. защита против угона ,тонировка, 3 комплекта ключей,бензин 92,масло не ест,расходники менялись вовремя(недавно поменян антифриз п-во японии) все детали в машине оригинал ,ходовая не стучит,двигатель как часики, салон в хорошем состоянии, не затертый.Автомобиль полностью обслужен и исправен,езжу каждый день.Штатная запаска, домкрат,баллоники,аптечка,огнетушитель,знак аварийки,расходнники прилогаются,карта техосмотра на год свежая.Торг реальному покупателю у капота .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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