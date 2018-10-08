Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Я собственник ,в моем владении 6-ой год ,п-во декабрь 2004,ПТС 2005г.ПТС оригинал,юридически чистая(без залогов,долгов,ограничений).Сборка Япония.Состояние авто хорошее,есть недочеты по кузову(арка правая,задний бампер ,повреждения не критичны,времени нет сделать,скину на ремонт) .Машина местная.Богатая комплектация: подогрев сидений,электропривод зеркал с подогревом,электро стеклоподъемники,климат контроль, круиз контроль, мульти-руль с регулировкой по наклону и вылету,хорошая штатная аудиосистема,системы стабилизации ABC,DSC,ESP ,8 подушек безопасности,иммобилайзер,сигнализация шерхан собратной связью ,установлен мультилок на коробку передач ,как доп. защита против угона ,тонировка, 3 комплекта ключей,бензин 92,масло не ест,расходники менялись вовремя(недавно поменян антифриз п-во японии) все детали в машине оригинал ,ходовая не стучит,двигатель как часики, салон в хорошем состоянии, не затертый.Автомобиль полностью обслужен и исправен,езжу каждый день.Штатная запаска, домкрат,баллоники,аптечка,огнетушитель,знак аварийки,расходнники прилогаются,карта техосмотра на год свежая.Торг реальному покупателю у капота .
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