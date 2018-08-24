Mazda 6

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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