Mazda 6 Дата публикации: 28.05.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Владимир Нинуа Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Машина в хорошем состоянии. Обслуживалась в автосервисе Ниппонавто в Новороссийске.