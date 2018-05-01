Mazda 6

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Владимир Нинуа

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Машина в хорошем состоянии. Обслуживалась в автосервисе Ниппонавто в Новороссийске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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