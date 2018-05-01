Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Владимир Нинуа
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Машина в хорошем состоянии. Обслуживалась в автосервисе Ниппонавто в Новороссийске.
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