Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 23 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Японская сборка. Улучшенный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском. В отличном состоянии. Пробег 23000 км. Один хозяин. Всё в машине родное. Ксенон, 19-е колёса. Камера заднего вида. Раздельный климат и т.д.
Обслуживание у официального дилера. В аварии не была. Автомат, 150 л.с / 2 литра. Хранение на подземном паркинге. Отличная комплектация. Плюс, мощный антирадар последнего поколения и камера.
Различные системы:
- HBC
- i-ELOOP
- SCBS
- Система контроля давления воздуха в шинах
- i-stop
- Scyactiv-G 2.0
- и т.д.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda 6

Mazda 6

Подержанная, пробег 1,525 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1215 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1175 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1050 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda 6

Toyota Camry

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

990 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 79,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

958 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 32 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале