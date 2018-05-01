Mazda 6 Дата публикации: 18.05.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 23 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Японская сборка. Улучшенный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском. В отличном состоянии. Пробег 23000 км. Один хозяин. Всё в машине родное. Ксенон, 19-е колёса. Камера заднего вида. Раздельный климат и т.д.

Обслуживание у официального дилера. В аварии не была. Автомат, 150 л.с / 2 литра. Хранение на подземном паркинге. Отличная комплектация. Плюс, мощный антирадар последнего поколения и камера.

Различные системы:

- HBC

- i-ELOOP

- SCBS

- Система контроля давления воздуха в шинах

- i-stop

- Scyactiv-G 2.0

- и т.д.

