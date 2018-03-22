Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Богатая комплектация - кожа, двух зонный климат, датчики света и дождя, кожаный мультируль, навигация, камера заднего вида и так далее, отличный внешний вид и приятная на ход, ПТС оригинал, сигнализация с обратной связью, возможен торг (рассмотрю варианты обмена на авто, можно с моей или вашей доплатой).
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