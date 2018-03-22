Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Богатая комплектация - кожа, двух зонный климат, датчики света и дождя, кожаный мультируль, навигация, камера заднего вида и так далее, отличный внешний вид и приятная на ход, ПТС оригинал, сигнализация с обратной связью, возможен торг (рассмотрю варианты обмена на авто, можно с моей или вашей доплатой).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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