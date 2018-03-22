Mazda 6 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 124 тыс. км Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Богатая комплектация - кожа, двух зонный климат, датчики света и дождя, кожаный мультируль, навигация, камера заднего вида и так далее, отличный внешний вид и приятная на ход, ПТС оригинал, сигнализация с обратной связью, возможен торг (рассмотрю варианты обмена на авто, можно с моей или вашей доплатой).