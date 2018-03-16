Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 131 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бордовый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Егор
Описание
Mazda 6, кузов лифтбэк. В хорошем состоянии. Очень просторный багажник. Литые диски R-17. Два чип-ключа, два брелка от сигнализации. Экономичный двигатель 120 л/с в плане налогов и страховки. 5-тиступенчатая механическая коробка передач. Круиз-контроль, ABS, антипробуксовочная система, мультируль, климат-контроль, 4 электрических стеклоподъёмника, электрическая регулировка зеркал, регулировка руля и сидений, подогрев сидений, 8 подушек безопасности, очень много полезных опций. Двигатель, коробка - на 5+. Надёжная, ухоженная машина. Рассмотрю обмен на авто с моей доплатой.
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