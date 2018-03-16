Mazda 6 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 131 тыс. км Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Егор Телефон:

Описание

Mazda 6, кузов лифтбэк. В хорошем состоянии. Очень просторный багажник. Литые диски R-17. Два чип-ключа, два брелка от сигнализации. Экономичный двигатель 120 л/с в плане налогов и страховки. 5-тиступенчатая механическая коробка передач. Круиз-контроль, ABS, антипробуксовочная система, мультируль, климат-контроль, 4 электрических стеклоподъёмника, электрическая регулировка зеркал, регулировка руля и сидений, подогрев сидений, 8 подушек безопасности, очень много полезных опций. Двигатель, коробка - на 5+. Надёжная, ухоженная машина. Рассмотрю обмен на авто с моей доплатой.