Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 131 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Егор

Телефон:

Описание

Mazda 6, кузов лифтбэк. В хорошем состоянии. Очень просторный багажник. Литые диски R-17. Два чип-ключа, два брелка от сигнализации. Экономичный двигатель 120 л/с в плане налогов и страховки. 5-тиступенчатая механическая коробка передач. Круиз-контроль, ABS, антипробуксовочная система, мультируль, климат-контроль, 4 электрических стеклоподъёмника, электрическая регулировка зеркал, регулировка руля и сидений, подогрев сидений, 8 подушек безопасности, очень много полезных опций. Двигатель, коробка - на 5+. Надёжная, ухоженная машина. Рассмотрю обмен на авто с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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