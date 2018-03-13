Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 156 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии. Климат, датчики дождя и света, электро регулировка зеркал, подогрев сидений, колёса 17. В общем, всё, кроме кожи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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