Mazda 6 Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 156 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии. Климат, датчики дождя и света, электро регулировка зеркал, подогрев сидений, колёса 17. В общем, всё, кроме кожи.