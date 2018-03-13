Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 156 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Борис
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Описание
Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии. Климат, датчики дождя и света, электро регулировка зеркал, подогрев сидений, колёса 17. В общем, всё, кроме кожи.
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