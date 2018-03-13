Mazda 6 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 169,436 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Состояние отличное, в значительных ДТП не участвовал, кузов без гнили и ржавчины, есть не значительные притертости, пробег реальный, салон чистый не потертый, климат холодит и греет, двигатель и коробка без нареканий, произведена полная замена комплекта сцепления, диски R 17, вложении не требует, собственник.