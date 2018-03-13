Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 169,436 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Состояние отличное, в значительных ДТП не участвовал, кузов без гнили и ржавчины, есть не значительные притертости, пробег реальный, салон чистый не потертый, климат холодит и греет, двигатель и коробка без нареканий, произведена полная замена комплекта сцепления, диски R 17, вложении не требует, собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda 6

Mazda 6

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

950 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 167 тыс. км.
Краснодарский край, Тихорецк

370 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 167 тыс. км.
Краснодарский край, Выселки

300 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda 6

Dodge Stratus

Подержанная, пробег 206,93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 191,5 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

330 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 223 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале