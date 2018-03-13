Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 169,436 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
Телефон:
Описание
Состояние отличное, в значительных ДТП не участвовал, кузов без гнили и ржавчины, есть не значительные притертости, пробег реальный, салон чистый не потертый, климат холодит и греет, двигатель и коробка без нареканий, произведена полная замена комплекта сцепления, диски R 17, вложении не требует, собственник.
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