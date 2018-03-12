Mazda 6 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 167 тыс. км Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии, в одних руках 8 лет, не бился. Салон как в новой машине, пробег реальный. Ни одной ржавчинки, подтека масла и прочего. Сделано большое ТО: замена рычагов, сайлентблоков, рулевых тяг и наконечников, передних стоек, тормозных дисков передних и колодок всех вкруг, масел, фильтров, подушек двигателя и коробки, втулок и стоек стабилизатора, прокладки клапанной крышки, свечей, сцепления, выжимного, аккумулятора и др. Машина очень ухоженна. Полный комплект ключей. Установлен Ятур (флешки и аукс). Дорогие диски р17. Круиз, климат-контроль, ксенон, омыватель фар, курсовая стабилизация и многое другое. Все работает до последней кнопочки. ПТС оригинал. Вложений не требует.