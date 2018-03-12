Mazda 6 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 167 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Выселки, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Двигатель цепной , масло не ест вообще , пробег настоящий,имеется подтверждение.

В родной краске, без ДТП, в хорошей комплектации, без проблемная машина.не гнилая. Была произведена замена:масла,фильтров,свечей,доп.ремней.Сцепление , по ходовой замены все гранаты. Расход трасса 6 , 11 город. Аудиосистема с USB,aux,mp3(установлен Yatour). Диски литые R17, резина 215/50/17 Бриджстоун.

ПТС оригинал. Обмен не интересен. Нужны деньги на ипотеку. По документам ни арестов ,ни ограничений нет.

Торг в разумных пределах. Остальные вопросы по телефону, если недоступен , пишите СМС или Ватсап.