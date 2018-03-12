Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 167 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Выселки, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Двигатель цепной , масло не ест вообще , пробег настоящий,имеется подтверждение.
В родной краске, без ДТП, в хорошей комплектации, без проблемная машина.не гнилая. Была произведена замена:масла,фильтров,свечей,доп.ремней.Сцепление , по ходовой замены все гранаты. Расход трасса 6 , 11 город. Аудиосистема с USB,aux,mp3(установлен Yatour). Диски литые R17, резина 215/50/17 Бриджстоун.
ПТС оригинал. Обмен не интересен. Нужны деньги на ипотеку. По документам ни арестов ,ни ограничений нет.
Торг в разумных пределах. Остальные вопросы по телефону, если недоступен , пишите СМС или Ватсап.
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