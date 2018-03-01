Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 53 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаю Mazda _6 Skaiactiv (без турбин), комплектация Suprim+8 максимальная. Дополнительно мультилок, сигнализация накладки на пороге, спойлер багажника и т. д. Можно много писать звоните расскажу все по телефону. Машина очень хорошая, но нужен внедорожник.
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