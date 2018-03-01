Mazda 6 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 53 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю Mazda _6 Skaiactiv (без турбин), комплектация Suprim+8 максимальная. Дополнительно мультилок, сигнализация накладки на пороге, спойлер багажника и т. д. Можно много писать звоните расскажу все по телефону. Машина очень хорошая, но нужен внедорожник.