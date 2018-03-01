Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю Mazda _6 Skaiactiv (без турбин), комплектация Suprim+8 максимальная. Дополнительно мультилок, сигнализация накладки на пороге, спойлер багажника и т. д. Можно много писать звоните расскажу все по телефону. Машина очень хорошая, но нужен внедорожник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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