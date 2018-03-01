Mazda 6 Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 147 тыс. км Цена: 535 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто в идеальном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений, мультируль, 6-ступенчатая механика, дорогая мультимедиа и многое другое. Срочно, торг. Прощу по пустякам не беспокоить. Обмен на Е-класс от 13 года с моей доплатой.