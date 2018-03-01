Mazda 6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 535 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто в идеальном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений, мультируль, 6-ступенчатая механика, дорогая мультимедиа и многое другое. Срочно, торг. Прощу по пустякам не беспокоить. Обмен на Е-класс от 13 года с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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