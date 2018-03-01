Mazda 6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 535 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам авто в идеальном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений, мультируль, 6-ступенчатая механика, дорогая мультимедиа и многое другое. Срочно, торг. Прощу по пустякам не беспокоить. Обмен на Е-класс от 13 года с моей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.