Mazda 6 Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 158 тыс. км Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю собственный автомобиль Мазда 6 в максимальной комплектации Спорт, 2008 г по ПТС, кузов лифтбек, 2-литровый (147 л. с) экономичный цепной бензиновый двигатель, оцинкованный кузов с ровными зазорами без царапин и хлопунов , 5-ти ступенчатая адаптивная АКП, ухоженный комбинированный непрокуренный кожаный салон, целые cтекла, заправленный раздельный климат контроль, все электростеклопод’емники и обогрев электрозеркал, дорогая музыка BOSE со штатным усилителем и савбуфером, сигнализация, имобилайзер, центральный замок, заводской биксенон и штатный ксенон в противотуманных фарах, спортивный трехспицевый мультируль , электропривод и обогрев сидений, зимняя резина Кумхо на 18-х дисках, два ключа и т. д.. Активные системы безопасности: курсовая устойчивость, противобуксовочная система, АБС, подушки безопасности по всему салону. ПТС - оригинал без вклеек и других криминальных отметок, место есть. Учет - Новороссийск, без запретов и ограничений, третий собственник.

По техчасти за время эксплуатации: замена рейки, передних рычагов, передней гидроопоры двигателя.

Дополнительно: двигатель с удалением катализаторов, обновлением 1-й верхней лямбды и перепрошивкой, шумоизоляция, перфорированные тормозные диски Отто Циммерман Спорт (Германия), перетянутые руль и рычаг АКПП, комплект летней резины Бриджстоун.

Выполнено предсезонное большое ТО с заменой масла в двигателе, фильтров, свечей, прокачкой тормозов и заменой задних колодок, частичная замена масла в АКПП с фильтром. регулировкой развал-схождения и т.д.. Нигде не потеет, тем более не капает, не стучит, не пинает, диагностических ошибок нет, ухоженная машина и текущих вложений не требует, на фото она без фотошопа. Едет как выглядит, потенциал автомобиля не использован, щадящая женская эксплуатация по маршруту дом-фитнес- клуб- работа. Торг только у капота. Место осмотра – квадрат возле морской академии в Новороссийске или в центре.