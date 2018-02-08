Mazda 6 Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 22 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль Mazda 6 конец 2016 г. Объём 2.0 , 150 л. с. В отличном состоянии. Колеса R17 с резиной Toyo, с зимней новой липучкой на 15 т. р дороже. Бережная эксплуатация. ТО пройдено 500 км назад. 2-зонный климат контроль, камера заднего вида, датчик давления шин, ESP, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений. По всем вопросам звоните на тел.