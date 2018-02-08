Mazda 6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 22 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся автомобиль Mazda 6 конец 2016 г. Объём 2.0 , 150 л. с. В отличном состоянии. Колеса R17 с резиной Toyo, с зимней новой липучкой на 15 т. р дороже. Бережная эксплуатация. ТО пройдено 500 км назад. 2-зонный климат контроль, камера заднего вида, датчик давления шин, ESP, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений. По всем вопросам звоните на тел.
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