Mazda 6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 22 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль Mazda 6 конец 2016 г. Объём 2.0 , 150 л. с. В отличном состоянии. Колеса R17 с резиной Toyo, с зимней новой липучкой на 15 т. р дороже. Бережная эксплуатация. ТО пройдено 500 км назад. 2-зонный климат контроль, камера заднего вида, датчик давления шин, ESP, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений. По всем вопросам звоните на тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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