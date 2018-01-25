Mazda 6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В нормальном для своих лет состоянии. Комплектация: климат-контроль, подогрев сидений, подъемники, авто-запуск, мультируль, круиз контроль, задний парктроник, салон не прокурен. 1500 км. назад заменено масло в двигателе и коробке. Езжу каждый день. Хочу купить дизель потому и продаю. Или поменяю на Гольф 4 дизель 130 л. с. Возможен обоснованный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.