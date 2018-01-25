Mazda 6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В нормальном для своих лет состоянии. Комплектация: климат-контроль, подогрев сидений, подъемники, авто-запуск, мультируль, круиз контроль, задний парктроник, салон не прокурен. 1500 км. назад заменено масло в двигателе и коробке. Езжу каждый день. Хочу купить дизель потому и продаю. Или поменяю на Гольф 4 дизель 130 л. с. Возможен обоснованный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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