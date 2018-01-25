Mazda 6 Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В нормальном для своих лет состоянии. Комплектация: климат-контроль, подогрев сидений, подъемники, авто-запуск, мультируль, круиз контроль, задний парктроник, салон не прокурен. 1500 км. назад заменено масло в двигателе и коробке. Езжу каждый день. Хочу купить дизель потому и продаю. Или поменяю на Гольф 4 дизель 130 л. с. Возможен обоснованный торг.