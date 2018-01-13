Mazda 6 Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 39 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаю Мазда 6, 15 года выпуска рестайлинговой версии. Машина зарегистрирована на меня. В комплектацию входит: - круиз контроль, навигация, камера, двухзонный климат контроль, функция голосового управления, 6-ступенчатая механическая КПП. Цвет белый перламутр. На гарантии до мая 2018 года. Все ТО пройдены у официального дилера (есть заказ наряды). Крашенных элементов кузова нет.