Mazda 6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продаю Мазда 6, 15 года выпуска рестайлинговой версии. Машина зарегистрирована на меня. В комплектацию входит: - круиз контроль, навигация, камера, двухзонный климат контроль, функция голосового управления, 6-ступенчатая механическая КПП. Цвет белый перламутр. На гарантии до мая 2018 года. Все ТО пройдены у официального дилера (есть заказ наряды). Крашенных элементов кузова нет.
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