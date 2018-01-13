Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаю Мазда 6, 15 года выпуска рестайлинговой версии. Машина зарегистрирована на меня. В комплектацию входит: - круиз контроль, навигация, камера, двухзонный климат контроль, функция голосового управления, 6-ступенчатая механическая КПП. Цвет белый перламутр. На гарантии до мая 2018 года. Все ТО пройдены у официального дилера (есть заказ наряды). Крашенных элементов кузова нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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