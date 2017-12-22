Mazda 6 Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 10 тыс. км Цена: 1590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Без залогов, ДТП, крашеных деталей и пр. Любые проверки за Ваш счет. Я единственный владелец. В салоне не курили, зимой авто не использовалось, гаражное хранение. Богатая комплектация, цвет белый перламутр. Приобретался у оф. дилера в г. Краснодаре в 2016 году. На гарантии.

Комплектация "Supreme plus+". Запуск с кнопки, камера заднего вида с проекцией, п+з.парктроники и т.д. Адаптивная LED оптика;Спорт режим; R19 заводские диски; система i-stop, проекция на стекло. Салон из ECO кожи.Кузов обклеен дорогой бронью, покрыт в два слоя нано-керамикой.