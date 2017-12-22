Mazda 6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 10 тыс. км

Цена: 1590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Без залогов, ДТП, крашеных деталей и пр. Любые проверки за Ваш счет. Я единственный владелец. В салоне не курили, зимой авто не использовалось, гаражное хранение. Богатая комплектация, цвет белый перламутр. Приобретался у оф. дилера в г. Краснодаре в 2016 году. На гарантии.
Комплектация "Supreme plus+". Запуск с кнопки, камера заднего вида с проекцией, п+з.парктроники и т.д. Адаптивная LED оптика;Спорт режим; R19 заводские диски; система i-stop, проекция на стекло. Салон из ECO кожи.Кузов обклеен дорогой бронью, покрыт в два слоя нано-керамикой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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