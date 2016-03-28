Mazda 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Хороший авто, есть люк климат, круиз, сигнализация с аатозапуском, новая резина, литые диски.
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