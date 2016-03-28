Хороший авто, есть люк климат, круиз, сигнализация с аатозапуском, новая резина, литые диски.

Имя: Сергей

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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