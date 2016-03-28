Mazda 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Хороший авто, есть люк климат, круиз, сигнализация с аатозапуском, новая резина, литые диски.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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