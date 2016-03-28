Mazda 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам хороший, семейный авто, 3 ряда -6 мест,коцки по кузову (авто не стояло, а ездило), двигатель на отлично,масло не берет, масла только оригинал, коробка контрактная установлена в Августе, все замены по регламенту. Срочно нужны деньги, цена до 20 февраля 380000 руб.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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