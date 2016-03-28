Mazda 5 Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 180 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам хороший, семейный авто, 3 ряда -6 мест,коцки по кузову (авто не стояло, а ездило), двигатель на отлично,масло не берет, масла только оригинал, коробка контрактная установлена в Августе, все замены по регламенту. Срочно нужны деньги, цена до 20 февраля 380000 руб.