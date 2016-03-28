Mazda 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам хороший, семейный авто, 3 ряда -6 мест,коцки по кузову (авто не стояло, а ездило), двигатель на отлично,масло не берет, масла только оригинал, коробка контрактная установлена в Августе, все замены по регламенту. Срочно нужны деньги, цена до 20 февраля 380000 руб.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.