Mazda 3

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 122,619 тыс. км

Цена: 374 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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