Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 330,003 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Описание
Самая полная комплектация для модели "FLASH EDITION", цвет белый перламутр. Двигатель ходовая в полном порядке. Более подробно по телефону.
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