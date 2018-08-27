Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 330,003 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Самая полная комплектация для модели "FLASH EDITION", цвет белый перламутр. Двигатель ходовая в полном порядке. Более подробно по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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