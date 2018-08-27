Mazda 3 Дата публикации: 14.09.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 132 тыс. км Цена: 330,003 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости А также Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Самая полная комплектация для модели "FLASH EDITION", цвет белый перламутр. Двигатель ходовая в полном порядке. Более подробно по телефону.