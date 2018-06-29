Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, куплен в автосалоне - апрель 2013 г., вложений не требует.
Аудио, видео, навигация, интернет, Wi-Fi, Bluetooth...
Охранный комплекс + спутник, трекинг, удалённое управление...
В салоне не курили, на 63000 км. пробега заменено масло АКПП, масло двигателя и фильтра менялись каждые 5000 км. пробега. Защита двигателя, защита кузова; керамик про.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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