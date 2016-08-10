Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 105 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серо-зеленый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
На автомобиле есть повреждения с левой стороны, царапины. Машина в хорошем состоянии. Остальное при осмотре на месте. Возможен обмен на авто дешевле.
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