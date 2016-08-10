Mazda 3 Дата публикации: 17.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 84 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 105 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серо-зеленый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

На автомобиле есть повреждения с левой стороны, царапины. Машина в хорошем состоянии. Остальное при осмотре на месте. Возможен обмен на авто дешевле.