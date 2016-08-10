Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 105 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

На автомобиле есть повреждения с левой стороны, царапины. Машина в хорошем состоянии. Остальное при осмотре на месте. Возможен обмен на авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda 3

Mazda 3

Подержанная, пробег 260 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

390 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 83,4 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

795 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda 3

Opel Astra

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале