Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 111,5 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Очень бережная эксплуатация. В ДТП никогда не участвовал, весь в родном металле, все герметики заводские, родная краска. Стекла заводские, включая лобовое. ПТС родной, 3 хозяина. Нареканий по машине нет. Двигатель работает отлично, даже не слышно , что заведена. Ничего не течет и не подтекает. Не дымит и масло не употребляет, от замены до замены и грамм не доливаю. Автомат работает хорошо, переключает плавно. Ходовая без стуков и скрипов. Рейка так же не тарахтит. По электрике проблем нет, ошибок нет ни каких. Салон не затерт, не прокурен. 2 комплекта заводских ключей. Документы на руках, никаких ограничений и прочего, на машине нет даже штрафа!
Комплектация:
-Кондиционер
-Подушки безопасности
-Бортовой компьютер
-Датчик температуры
-Подогрев сидений в 5 положениях
-Мульти руль
-Регулировка руля
-Все электро- стеклоподъемники
-Электро- зеркала
-Обогрев лобового стекла
-Обогрев боковых зеркал
-Электро- корректор фар
-Противотуманные фары
-Сигнализация и центральный замок
-Парктроник
На остальные вопросы отвечу по телефону. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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