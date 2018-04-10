Mazda 3 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 111,5 тыс. км Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Очень бережная эксплуатация. В ДТП никогда не участвовал, весь в родном металле, все герметики заводские, родная краска. Стекла заводские, включая лобовое. ПТС родной, 3 хозяина. Нареканий по машине нет. Двигатель работает отлично, даже не слышно , что заведена. Ничего не течет и не подтекает. Не дымит и масло не употребляет, от замены до замены и грамм не доливаю. Автомат работает хорошо, переключает плавно. Ходовая без стуков и скрипов. Рейка так же не тарахтит. По электрике проблем нет, ошибок нет ни каких. Салон не затерт, не прокурен. 2 комплекта заводских ключей. Документы на руках, никаких ограничений и прочего, на машине нет даже штрафа!

Комплектация:

-Кондиционер

-Подушки безопасности

-Бортовой компьютер

-Датчик температуры

-Подогрев сидений в 5 положениях

-Мульти руль

-Регулировка руля

-Все электро- стеклоподъемники

-Электро- зеркала

-Обогрев лобового стекла

-Обогрев боковых зеркал

-Электро- корректор фар

-Противотуманные фары

-Сигнализация и центральный замок

-Парктроник

На остальные вопросы отвечу по телефону. Небольшой торг.