Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Описание
Продаю машину в хорошем состоянии. Ездила сама два года, все меняла вовремя. Пройден ТО 9 апреля, действует год. Производилась замена масла двигателя, свечей и катушек зажигания, а так же полная диагностика автомобиля перед продажей. Причина продажи - одобрили кредит на новую машину с салона. Торг только у капота. Любые проверки за ваш счет.
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