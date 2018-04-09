Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 182 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии. Ездила сама два года, все меняла вовремя. Пройден ТО 9 апреля, действует год. Производилась замена масла двигателя, свечей и катушек зажигания, а так же полная диагностика автомобиля перед продажей. Причина продажи - одобрили кредит на новую машину с салона. Торг только у капота. Любые проверки за ваш счет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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