Mazda 3 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 182 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии. Ездила сама два года, все меняла вовремя. Пройден ТО 9 апреля, действует год. Производилась замена масла двигателя, свечей и катушек зажигания, а так же полная диагностика автомобиля перед продажей. Причина продажи - одобрили кредит на новую машину с салона. Торг только у капота. Любые проверки за ваш счет.