Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 128 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продам Мазду 3 в отличном состоянии. Двигатель цепь- работает отлично как часики, коробка чистый автомат- переключает без рывков и пинков, подвеска не требует внимания- все уже сделано! Салон чистый, не курим! По кузову без вмятин и царапин. В ДТП не была. Климат контроль, мультируль, ABS, ГУР , ПТФ, подлокотник, все стеклоподъемники, 6 подушек безопасности, и прочее. Торг строго при осмотре.
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