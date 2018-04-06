Mazda 3 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 128 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам Мазду 3 в отличном состоянии. Двигатель цепь- работает отлично как часики, коробка чистый автомат- переключает без рывков и пинков, подвеска не требует внимания- все уже сделано! Салон чистый, не курим! По кузову без вмятин и царапин. В ДТП не была. Климат контроль, мультируль, ABS, ГУР , ПТФ, подлокотник, все стеклоподъемники, 6 подушек безопасности, и прочее. Торг строго при осмотре.