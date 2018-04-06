Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 128 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам Мазду 3 в отличном состоянии. Двигатель цепь- работает отлично как часики, коробка чистый автомат- переключает без рывков и пинков, подвеска не требует внимания- все уже сделано! Салон чистый, не курим! По кузову без вмятин и царапин. В ДТП не была. Климат контроль, мультируль, ABS, ГУР , ПТФ, подлокотник, все стеклоподъемники, 6 подушек безопасности, и прочее. Торг строго при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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