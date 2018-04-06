Mazda 3 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 173 тыс. км Цена: 368 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анжела Телефон:

Описание

Продам очень надежный и резвый автомобиль! Комплектация богатая, резина стоит новая зима, лето в багажнике. Салон на 5, по кузову есть незначительные сколы. Коробка и двигатель работают отлично (коробка 5-ступка). С документами полный порядок, любые проверки! Торг минимальный.