Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 368 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анжела
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Описание
Продам очень надежный и резвый автомобиль! Комплектация богатая, резина стоит новая зима, лето в багажнике. Салон на 5, по кузову есть незначительные сколы. Коробка и двигатель работают отлично (коробка 5-ступка). С документами полный порядок, любые проверки! Торг минимальный.
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