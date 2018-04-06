Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 368 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анжела

Телефон:

Описание

Продам очень надежный и резвый автомобиль! Комплектация богатая, резина стоит новая зима, лето в багажнике. Салон на 5, по кузову есть незначительные сколы. Коробка и двигатель работают отлично (коробка 5-ступка). С документами полный порядок, любые проверки! Торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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