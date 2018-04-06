Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

На максимальной комплектации. Салон комбинированная кожа. В отличном состоянии. Диски r19. Музыка Bose. Покрытие жидкого стекла. Обмен на авто или мотоцикл. Моя доплата.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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