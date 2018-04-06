Mazda 3 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

На максимальной комплектации. Салон комбинированная кожа. В отличном состоянии. Диски r19. Музыка Bose. Покрытие жидкого стекла. Обмен на авто или мотоцикл. Моя доплата.