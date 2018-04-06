Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
На максимальной комплектации. Салон комбинированная кожа. В отличном состоянии. Диски r19. Музыка Bose. Покрытие жидкого стекла. Обмен на авто или мотоцикл. Моя доплата.
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