Mazda 3 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 270 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Срочно продаю! На капоте небольшие вмятины на езду не влияют. Обмен не интересен. Торг. Вопросы по телефону с 9:00 до 21:00.