Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Срочно продаю! На капоте небольшие вмятины на езду не влияют. Обмен не интересен. Торг. Вопросы по телефону с 9:00 до 21:00.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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