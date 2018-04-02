Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Срочно продаю! На капоте небольшие вмятины на езду не влияют. Обмен не интересен. Торг. Вопросы по телефону с 9:00 до 21:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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