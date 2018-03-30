Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Есть коцки по кузову, менялись салентблоки новое сцепление, хороший экономичный автомобиль приезжайте смотрите, обмен на авто с доплатой мне, без торга.
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