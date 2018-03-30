Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Есть коцки по кузову, менялись салентблоки новое сцепление, хороший экономичный автомобиль приезжайте смотрите, обмен на авто с доплатой мне, без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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