Mazda 3 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 250 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Есть коцки по кузову, менялись салентблоки новое сцепление, хороший экономичный автомобиль приезжайте смотрите, обмен на авто с доплатой мне, без торга.