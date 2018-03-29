Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
2й автомобиль в семье. Эксплуатация с декабря 2010 г. 2 комплекта резины, сигнализация с автозапуском, парктроники, омыватель фар. Полностью обслужена, все работает, без ДТП. Продаем не спеша, торг небольшой. Осмотр на Московской.
Перекупы, не звоните, пожалуйста.
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