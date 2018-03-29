Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

2й автомобиль в семье. Эксплуатация с декабря 2010 г. 2 комплекта резины, сигнализация с автозапуском, парктроники, омыватель фар. Полностью обслужена, все работает, без ДТП. Продаем не спеша, торг небольшой. Осмотр на Московской.
Перекупы, не звоните, пожалуйста.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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