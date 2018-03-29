Mazda 3 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 92 тыс. км Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

2й автомобиль в семье. Эксплуатация с декабря 2010 г. 2 комплекта резины, сигнализация с автозапуском, парктроники, омыватель фар. Полностью обслужена, все работает, без ДТП. Продаем не спеша, торг небольшой. Осмотр на Московской.

Перекупы, не звоните, пожалуйста.