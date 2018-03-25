Mazda 3 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 180 тыс. км Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Продаю городскую зажигалку 2.0 6 ст. МКПП очень динамичная и управляемая машинка. Цвет просто пожар, в потоке не останетесь незамеченным. За все время у машины 2 хозяина, оригинальный ПТС. За машиной следили и ухаживали, салон и кузов в отличном состоянии. По комплектации: климат, ксенон с омывателями, круиз-контроль, подогревы зеркал и сидений, мультируль. Недавно было много чего поменяно:передние стойки, опорники, шаровые, стойки-стаба. Сзади стойки-стаба, рычаги. Стоит сигнализация с меткой и противоугонка в руль. Кто купит, не пожалеет, таких трёшек осталось очень мало!