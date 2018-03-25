Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Продаю городскую зажигалку 2.0 6 ст. МКПП очень динамичная и управляемая машинка. Цвет просто пожар, в потоке не останетесь незамеченным. За все время у машины 2 хозяина, оригинальный ПТС. За машиной следили и ухаживали, салон и кузов в отличном состоянии. По комплектации: климат, ксенон с омывателями, круиз-контроль, подогревы зеркал и сидений, мультируль. Недавно было много чего поменяно:передние стойки, опорники, шаровые, стойки-стаба. Сзади стойки-стаба, рычаги. Стоит сигнализация с меткой и противоугонка в руль. Кто купит, не пожалеет, таких трёшек осталось очень мало!
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