Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Продаю городскую зажигалку 2.0 6 ст. МКПП очень динамичная и управляемая машинка. Цвет просто пожар, в потоке не останетесь незамеченным. За все время у машины 2 хозяина, оригинальный ПТС. За машиной следили и ухаживали, салон и кузов в отличном состоянии. По комплектации: климат, ксенон с омывателями, круиз-контроль, подогревы зеркал и сидений, мультируль. Недавно было много чего поменяно:передние стойки, опорники, шаровые, стойки-стаба. Сзади стойки-стаба, рычаги. Стоит сигнализация с меткой и противоугонка в руль. Кто купит, не пожалеет, таких трёшек осталось очень мало!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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